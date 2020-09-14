Разбой в Канте. Сына главы Госантимонополии арестовали на два месяца

Сына директора Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова Аброра, подозреваемого в разбойном нападении, взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Иссык-Атинский районный суд. Аброра Сабирова водворили в СИЗО-1 на два месяца.

Напомним, что ГСБЭП задержала грузовой трал, где находилось два праворульных минивэна, незаконно ввезенных в страну. Машины водворили на стоянку, но через несколько дней неизвестные в медицинских масках связали охранника и угнали авто, которые являются вещественными доказательствами. По подозрению в разбойном нападении милиция задержала сына главы директора Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова.