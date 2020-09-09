В Бишкеке мужчина пытался незаконно продать шкуру барса

В Бишкеке милиция задержала мужчину, который пытался незаконно продать шкуру барса. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее оперативники получили информацию, что неизвестный парень в сумке носит шкуру редкого дикого животного и пытается незаконно ее продать.

«Во время попытки сбыта шкуры дикого животного задержали 20-летнего Э.Э. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконные охота и добыча рыбы либо водных животных» УК КР. После допроса парня отпустили под обязательство о явке», — сообщили в ГУВД.