В Кыргызстане таможенную пошлину на вывоз шкуры животных снизят до 50 евро

В Кыргызстане таможенную пошлину на вывоз шкуры животных снизят с 200 до 50 евро. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов.

По словам чиновника, он в феврале побывал в Турции и ознакомился с промышленной переработкой шкуры животных.

«Когда я спросил, почему они не покупают шкуру в КР, мне сказали, что здесь скот держат неправильно. Оказывается, когда животных бьют плеткой, следы остаются на шкуре, и при переработке на коже они видны», — сказал Искендер Асылкулов.

Депутат Алишер Козуев ответил, что это не так, и многие предприниматели готовы скупать шкуру животных в Кыргызстане, но пошлина в 200 евро слишком высокая.