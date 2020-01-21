Раненому Жаабарсу посол Великобритании принес 10 килограммов мяса

Раненого барса, который находится в реабилитационном центре, навестил посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт. Он принес Жаабарсу 10 килограммов мяса. Об этом сообщили в ОФ «Бугу-Эне».

Отмечается, что центр также навестили директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслав Аманкулов, представители рабочего секретариата Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосиcтем, а также член организации Snow Leopard Trust в КР Костуб Шарма.

«Было очень приятно, что они отметили, как трепетно мы относимся к нашему Жаабарсу, что уход и лечение за ним тщательные и грамотные. Видны улучшения в состоянии. Опечалились, что зрение еще отсутствует, но надежда теплится как у нас, так и у них, один глаз немного стал видеть», — подчеркнули в «Бугу-Эне».

В ходе экскурсии по реабилитационной базе сотрудники показали других спасенных диких животных, которые тоже нуждаются в помощи.