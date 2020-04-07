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Общество

Нужна помощь каракольскому зоопарку «Бугу-Эне», где живет более 150 зверей

Каракольскому зоопарку «Бугу-Эне» нужна помощь. В нем живет более 150 зверей. Об этом 24.kg сообщила президент одноименного общественного фонда Салтанат Сеитова.

Она отметила, что продажа билетов помогала собирать средства на содержание животных в зоопарке и реабилитационном центре. Но в связи с режимом ЧС в стране сейчас в зоопарке нет посетителей, а значит, и доходов.

В зоопарке и реабилитационном центре находятся животные, спасенные из экстремальных ситуаций. Один из наиболее известных питомцев — раненый в начале января в Таласской области барсенок Жаабарс.

«Сейчас барсенок чувствует себя хорошо, получает общеукрепляющие и успокаивающие препараты один раз в день. Стал хорошо ориентироваться в клетке. Раньше стукался о решетки, боялся двигаться, сейчас уже чувствует себя более уверенно», — сказала Салтанат Сеитова.

Она добавила, что ранее Жаабарса планировали в апреле перевезти в зоопарк, но пока этот вопрос остается открытым.

В ОФ «Бугу-Эне» напомнили всем, кто хочет помочь в спасении диких животных, свои банковские реквизиты:

БЦФ ОАО «Оптима Банк»

Кыргызстан, город Бишкек, улица Киевская, 104/1

БИК 109018
SWIFT: ENEJKG22
Р/с № 1091820239920161 (мультивалютный)
ИНН 02806201310246
Код ОКПО 27648901

Е-mail: seitova23@mail.ru.

«Элсом» — 0553634238.

Напомним, что раненого барса нашли на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию — извлекли 18 дробинок из лба, глаза, рта и языка. Жаабарс ослеп на оба глаза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149456/
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