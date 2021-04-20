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Власть

Штаб-квартира ООН одобрила инициативу Кыргызстана «Природа не знает границ»

Сегодня Кыргызстан одержал очень важную победу на международной арене. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была одобрена кыргызская инициатива — резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Природа не знает границ». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сотрудник МИД КР Сеит Убукеев.

По его словам, инициатива направлена на решение вопросов трансграничного сотрудничества в сфере экологии и сохранения биоразнообразия.

«Сакральным символом этой инициативы стал наш снежный барс — илбирс. Говоря простым языком, наша страна предложила план международных действий горных стран по широкому спектру экологических проблем. Конечно, главным итогом этого международного призыва станет привлечение колоссальных финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов со стороны мировых доноров в нашу страну для решения самых болевых проблем экологии», — сообщил Сеит Убукеев.

Он назвал это событие ярким достижением и победой кыргызской дипломатической службы, которая, безусловно, благоприятно повлияет на международный имидж Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190729/
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