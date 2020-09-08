В Бишкеке изъяли 6 тысяч 500 бутылок элитного импортного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, сотрудники Налоговой службы в ходе рейда в столице выявили незаконное хранение импортной алкогольной продукции. Как выяснилось, спиртное планировалось реализовать без декларации соответствия. Акцизные марки тоже не соответствовали диапазону емкостей.

Всего из нелегального оборота изъяли 6 тысяч 587 бутылок элитной импортной алкогольной продукции различных наименований и емкостей.

В отношении субъектов предпринимательства приняли меры согласно закону.