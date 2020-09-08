18:44
USD 78.61
EUR 93.02
RUB 1.04
Происшествия

В Бишкеке изъяли 6 тысяч 500 бутылок элитного импортного алкоголя

В Бишкеке изъяли 6 тысяч 500 бутылок элитного импортного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, сотрудники Налоговой службы в ходе рейда в столице выявили незаконное хранение импортной алкогольной продукции. Как выяснилось, спиртное планировалось реализовать без декларации соответствия. Акцизные марки тоже не соответствовали диапазону емкостей.

Всего из нелегального оборота изъяли 6 тысяч 587 бутылок элитной импортной алкогольной продукции различных наименований и емкостей.

В отношении субъектов предпринимательства приняли меры согласно закону.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164492/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
ГНС просит партии и агитаторов своевременно уплачивать налоги и страховые взносы
Более 29 тысяч бутылок алкоголя сняли с продажи в Кыргызстане во время рейда
Сегодня последний день уплаты налога на транспорт
В Бишкеке и Оше изъято более 29 тысяч бутылок нелицензионного алкоголя
С начала года ГНС изъяла контрафактный алкоголь на 39 миллионов сомов
Уволен налоговик, причастный к коррупционным схемам в «Кыргыз темир жолу»
ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по Бишкеку
В Бишкеке оштрафовали шесть магазинов, которые продавали алкоголь без лицензии
В Кыргызстане объединили формы патента и страхового полиса
За два месяца от коронавируса и пневмонии скончались семь сотрудников ГНС
Популярные новости
ДТП в&nbsp;Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы ДТП в Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Эркиндик повесился мужчина В Бишкеке на бульваре Эркиндик повесился мужчина
В&nbsp;Сулюкте несовершеннолетняя родила и&nbsp;выбросила ребенка в&nbsp;туалет. Ее&nbsp;осудили В Сулюкте несовершеннолетняя родила и выбросила ребенка в туалет. Ее осудили
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ
Бизнес
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
8 сентября, вторник
18:30
9 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 9 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
В Бишкеке изъяли 6 тысяч 500 бутылок элитного импортного алкоголя
17:34
«Жаңы китеп» выпустило более 12 тысяч учебников. Их будут сдавать в аренду
17:27
Выборы-2020. Из партии «Ыйман нуру» выбыло шесть кандидатов
17:18
Выборы-2020. Из списка партии «Ата Мекен» исключен один из кандидатов