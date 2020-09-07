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Сигареты без акцизных марок пытались провезти из Кыргызстана в Казахстан

Сигареты без акцизных марок пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Вблизи госграницы неподалеку от села Кара-Булак Кеминского района пограничники управления ГПС КР по Чуйской области остановили машину Toyota, которая направлялась в сторону Казахстана.

В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили груз – сигареты без акцизных марок.

Задержанные планировали нелегально вне пункта пропуска переправить контрабандный груз в Казахстан.

Общая стоимость контрабандного груза составила более 800 тысяч сомов.

После составления соответствующих документов задержанные и груз переданы сотрудникам ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в начале августа в селе Хунчи Чуйской области задержали водителя грузовика, который перевозил почти 500 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Предварительно стоимость груза оценена в 30 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164347/
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