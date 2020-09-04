В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 4 тонны меди на 800 тысяч сомов

В Ошской области выявлен факт незаконного ввоза товаров на территорию ЕАЭС. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, сотрудники оперативной таможни остановили автомобиль марки DAF XF 430. В ходе осмотра грузового отсека транспортного средства обнаружены отходы меди общим весом 4 тысячи килограммов.

«Товар ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Его стоимость оценивается в 800 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Материалы переданы по подследственности», — говорится в сообщении.