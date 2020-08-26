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Происшествия

В Иссык-Атинском районе пьяный водитель сбил шестилетнего ребенка и скрылся

В Иссык-Атинском районе водитель Audi сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что ДТП произошло накануне примерно в 14.30 в селе Интернациональное. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии. После совершения наезда он не оказал первую помощь пострадавшему и даже не остановился.

«Ребенка доставили в территориальную больницу с различными травмами, в том числе с переломом ноги. Группой розыска УОБДД установлен и задержан виновник ДТП. Им оказался 47-летний Р.К. Автомобиль поставлен на штрафстоянку. Материалы переданы в следственную службу ОВД Иссык-Атинского района для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163354/
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