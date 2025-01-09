Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в Токмаке. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 8 января поступило сообщение, что на пересечении улиц Шамшинской и Кирова совершен автонаезд на пешеходов.

Возбуждено уголовное дело по статье 12 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

Установлено, что 60-летний мужчина, не справившись с управлением, совершил наезд на гражданку Т.И., 1998 года рождения, и ее дочь И.А., 2021 года рождения. В милиции добавили, что на задних колесах авто была летняя резина.

В результате ребенок скончался на месте. Водитель авто задержан и водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу назначены судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.