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Происшествия

В Джалал-Абаде водитель BMW сбил двух детей: один погиб, другой в реанимации

В Джалал-Абаде водитель BMW сбил двух детей. В ДТП девочка четырех лет погибла, а мальчик, которому 2,5 года, находится в реанимации. Об этом сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

УОБДД Джалал-Абадской области
Фото УОБДД Джалал-Абадской области

По предварительным данным, иномарка на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила детей.

Установлено, что за рулем BMW находился 25-летний житель Сузакского района Ш.З. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Он задержан и водворен в ИВС.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322964/
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