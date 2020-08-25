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Происшествия

На ГЭС-2 ребенка насмерть сбила машина

В Аламединском районе водитель автомобиля BMW насмерть сбил ребенка. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что 24 августа ребенок 13-14 лет переезжал на велосипеде дорогу в неположенном месте.

«Водитель BMW ехал по трассе Бишкек — Кордай. В районе ГЭС-2 после того, как загорелся зеленый свет, он направился в сторону объездной дороги. В этот момент с правой стороны внезапно на велосипеде выехал мальчик и водитель сбил его. Ребенок скончался по дороге в больницу. Водителя задержали. Автомобиль поставили на штрафную стоянку. Следствие ведет ОВД Аламединского района», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163221/
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