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Происшествия

В Бишкеке в машине у мужчины обнаружен арсенал оружия

В машине у мужчины сотрудники милиции обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в ходе обыска в «Мазде 626» были обнаружены и изъяты два боевых пистолета Макарова со стертыми номерами и один пистолет неустановленной марки, ручная граната Ф-1, два гладкоствольных обреза и нарезная винтовка, обрезанная кустарным способом.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК КР. Оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД Бишкека был задержан 41-летний Ч.М. Назначены экспертизы. Подозреваемый был неоднократно судим», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162913/
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