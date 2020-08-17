Внимание, розыск! В городе Ош больше года разыскивают пропавшую Муножат Салиеву

В Оше уже больше года разыскивают пропавшую без вести Муножат Салиеву. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Фото УВД южной столицы. В Оше уже больше года разыскивают пропавшую без вести Муножат Салиеву

По ее данным, 18-летняя девушка, жительница Кара-Суйского района, вышла из дома 15 июля 2019 года и не вернулась.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, была одета в черно-белый (полосатый) свитер, черные брюки и черные туфли. Некоторые знакомые рассказали, что в день ее исчезновения видели девушку на улице Масалиева в Оше.

С информацией о местонахождении Муножат Салиевой можно звонить в милицию по номерам телефонов: 0322227515, 0702170917, 0551054275.