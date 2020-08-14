В Бишкеке мужчина жестоко избил родственника на улице. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины на улице. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера примерно в 18.40 в милицию сообщили, что в жилом массиве «Кайынды» неизвестный мужчина избивает человека.

Нападавшим оказался младший брат потерпевшего, который избил его и скрылся. 34-летнего мужчину задержали и доставили в УВД Свердловского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 139 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР.