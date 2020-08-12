В Токмаке за взятку Финпол задержал следователя ОВД

В Токмаке за вымогательство взятки задержан следователь местного ОВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что старший лейтенант милиции К.И. был задержан вчера за вымогательство взятки в 30 тысяч сомов.

«Известно, что милиционер вымогал деньги у заявителя за прекращение уголовного дела. Он был задержан возле футбольного поля. В машине под пассажирским сиденьем у правоохранителя обнаружены меченые деньги», — сообщили редакции.

В пресс-службе Финпола редакции подтвердили эту информацию. По данным ведомства, задержание производилось совместно с сотрудниками СВР МВД.