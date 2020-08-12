В Хакасии в аварии погибли два кыргызстанца

В Хакасии в ДТП погибли два кыргызстанца. Об этом автомобильному порталу rusdtp.ru сообщили в ГИБДД.

По его данным, авария произошла 11 августа в 13.50 на 232-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое.

«Пятеро граждан Кыргызстана приехали в Хакасию, чтобы отдохнуть на местных озерах. 24-летний водитель автомобиля Nissan Sunny на повороте съехал на обочину, не справился с управлением и допустил занос, после чего опрокинулся в кювет. Погибли два пассажира, находившиеся на заднем сиденье иномарки. Водитель и еще двое госпитализированы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».