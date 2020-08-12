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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Сокулуке 19-летнюю девушку украли замуж. Суд оправдал обвиняемого

Сокулукский районный суд оправдал обвиняемого в похищении девушки для вступления в брак. Об этом указывается в приговоре.

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По версии следствия, молодой человек приехал к девушке, выманил ее из дома и привез к брату. Там потерпевшую якобы вынудили вступить в брак.

«В суде Ч.Ж. вину не признал. По его словам, он дружил с 19-летней А.Б., и та добровольно вступила с ним в брак. Невесту увезли обратно домой, когда на нее уже надели платок. Девушка подтвердила слова обвиняемого. Она заявила, что не стала рассказывать следователю правду, так как боялась мамы. Во время судебного разбирательства девушка написала встречное заявление», — указывается в приговоре суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162262/
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