На сотрудника охраны посольства Кыргызстана в России напала женщина

В Москве напали на охранника посольства Кыргызстана в России. Об этом сообщили в диппредставительстве.

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По его данным, неизвестная начала оскорблять сотрудника охраны и напала на него. Факт зарегистрирован в правоохранительных органах.

«В наличии посольства имеются все материалы, подтверждающие факт провокационных и незаконных действий со стороны неизвестной гражданки в здании консульского отдела ведомства. Действия, направленные на нарушение общественного порядка, угрозы, оскорбления и другую противозаконную деятельность, недопустимы и являются нарушением уголовного и административного законодательства», — проинформировали в посольстве.

Дипмиссия призывает граждан к дисциплине, соблюдению порядка и правил поведения в общественных местах. В отношении провокаторов и виновных будут приняты меры по привлечению к ответственности по всей строгости уголовного и административного законодательства России.