Задержание блогера на Иссык-Куле не связано с его деятельностью

Задержание жителя Каракола Асылбека Абдрахманова не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По ее данным, мужчина был задержан за вымогательство крупной суммы денег.
«Ранее Асылбек Абдрахманов работал внештатным корреспондентом издания «Ачык саясат», сейчас является блогером, публикует материалы на своей странице в Facebook», — проинформировали в УВД.
В пресс-службе отметили, что факты, которые он предлагал не обнародовать в обмен на денежную компенсацию, также будут проверены.