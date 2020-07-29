В Баткене 16-летний парень угнал машину и украл 195 тысяч сомов

16-летний житель Баткена угнал автомобиль и украл сумку с крупной суммой денег. Его задержали в Оше, где он пытался скрыться. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
Фото УВД Баткенской области. В Оше задержали подозреваемого в угоне машины и краже крупной суммы денег
«Подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов в южной столице. Его нашли и задержали», — отметили в ведомстве.
В ходе следствия стало известно, что на следующий день после угона машины подозреваемый украл сумку с деньгами из Mercedes-Benz Sprinter, который был припаркован в селе Халмион. В сумке находилось 195 тысяч сомов.
Следствие продолжается.