В Узгене подростки убили мужчину из-за 200 сомов

В Узгене задержали подростков, подозреваемых в убийстве 29-летнего мужчины. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Ошской области.



По ее данным, 20 июля в милицию поступила информация, что на территории села Баш-Добо обнаружен сгоревший автомобиль. Он принадлежал без вести пропавшему 29-летнему мужчине.

27-июля на берегу реки Кара-Дарыя сельского округа Кароол обнаружили обгоревшее тело пропавшего жителя села Зергер. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего жителя города Узгена и его 17-летнего друга.

На допросе подозреваемые указали, что 20 июля попросили мужчину довести их за 200 сомов до села Шералы. По прибытии на место пассажиры сказали, что оплатят только половину суммы, то есть 100 сомов, из-за чего между одним подростком и водителем произошел конфликт. В это время другой парень, сидевший на заднем сиденье машины, начал душить водителя ремнем сумки. Мужчина скончался на месте.

После молодые парни облили тело бензином, сожгли и бросили в реку.

«Затем они сожгли и автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемые водворены в ИВС.