09:40
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Происшествия

В Узгене подростки убили мужчину из-за 200 сомов

В Узгене задержали подростков, подозреваемых в убийстве 29-летнего мужчины. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 20 июля в милицию поступила информация, что на территории села Баш-Добо обнаружен сгоревший автомобиль. Он принадлежал без вести пропавшему 29-летнему мужчине.

27-июля на берегу реки Кара-Дарыя сельского округа Кароол обнаружили обгоревшее тело пропавшего жителя села Зергер. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего жителя города Узгена и его 17-летнего друга.

На допросе подозреваемые указали, что 20 июля попросили мужчину довести их за 200 сомов до села Шералы. По прибытии на место пассажиры сказали, что оплатят только половину суммы, то есть 100 сомов, из-за чего между одним подростком и водителем произошел конфликт. В это время другой парень, сидевший на заднем сиденье машины, начал душить водителя ремнем сумки. Мужчина скончался на месте.

После молодые парни облили тело бензином, сожгли и бросили в реку.

«Затем они сожгли и автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемые водворены в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161017/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов
В Жайылском районе мужчина до смерти забил собутыльника. Его осудили на 12 лет
В Кыргызстане скончался известный финансист Айдар Мокенов
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 46 человек
Врач медцентра КГМА рассказал подробности происшествия с «воскресшим» мужчиной
Скончался профессор Абдырахман Мавлянов
Скончался офицер Талгат Аланов, ранее рассказавший о коррупции в Погранслужбе
Избиение до смерти в Оше. Подозреваемый рассказал подробности происшествия
В городе Ош мужчина до смерти избил родного брата
Скончался ветеран отрасли связи Кыргызстана Мирбек Мурзабеков
Популярные новости
Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в&nbsp;разбойном нападении Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в разбойном нападении
В&nbsp;селе Ананьево столкнулись три автомобиля. Один человек погиб на&nbsp;месте В селе Ананьево столкнулись три автомобиля. Один человек погиб на месте
Пресечена попытка незаконного ввоза товаров в&nbsp;Кыргызстан Пресечена попытка незаконного ввоза товаров в Кыргызстан
В&nbsp;Чуйской области изъяли почти 150 тысяч пачек сигарет без акцизных марок В Чуйской области изъяли почти 150 тысяч пачек сигарет без акцизных марок
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
29 июля, среда
09:33
За четыре месяца мобильные бригады в Бишкеке совершили более 33 тысяч выездов За четыре месяца мобильные бригады в Бишкеке совершили...
09:16
ПРООН передаст 50 тысяч хирургических масок медучреждениям и ГСИН
09:07
Скончался народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов
08:59
Избирательный участок в дневном стационаре в Маевке. Пояснения ЦИК
08:51
В Жайылском районе мужчина до смерти забил собутыльника. Его осудили на 12 лет
28 июля, вторник
23:49
Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру