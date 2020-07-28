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Пресечена попытка незаконного ввоза товаров в Кыргызстан

На контрольно-пропускном пункте «Чалдыбар-автодорожный» пресечена попытка незаконного ввоза товаров народного потребления. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, были остановлены три автомобиля DAF. Водители грузовиков не смогли представить разрешительные документы в полном объеме. Поэтому их задержали и водворили на штрафстоянку.

Кроме того, в ходе детального осмотра транспортных средств обнаружено около 300 единиц товаров народного потребления, скрытых от учета при прибытии на территорию Кыргызстана.

«Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. В итоге владелец груза возместил в бюджет государства 1 миллион 2 тысячи сомов», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160938/
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