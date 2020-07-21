Избиение до смерти в Оше. Подозреваемый рассказал подробности происшествия

Мужчина, задержанный за избиение до смерти своего брата, рассказал подробности произошедшего. Видео показаний 24.kg предоставили в УВД южной столицы.

Читайте по теме В городе Ош мужчина до смерти избил родного брата

На кадрах подозреваемый говорит, что не хотел убивать брата.

«Мы живем в Кара-Суу. Вчера встретил брата в Оше. Он был пьян. Я предложил ему вернуться домой, а он не захотел. Когда вывел меня из себя, я ударил его по щеке, затем второй раз, и он упал затылком на землю. Сначала брат поднял голову, затем потерял сознание. Вызвали милицию и скорую, потом меня задержали. Все произошло случайно», — сказал он.

В УВД уточняют, что задержанный водворен в ИВС. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».