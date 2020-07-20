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Происшествия

В Бишкеке парень сорвал золотое украшение с шеи женщины. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже золота. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, инцидент произошел на пересечении улиц Московской и Кулиева. «В милицию обратилась 52-летняя женщина и рассказала, что неизвестный парень сорвал с ее шеи золотое украшение стоимостью 60 тысяч сомов и убежал», — отметили в ведомстве.

29-летнего подозреваемого задержали на пересечении улиц Московской и Фучика. Его отвезли в УВД Ленинского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 201 «Грабеж» УК КР. Начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160004/
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