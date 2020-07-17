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Происшествия

В Ала-Букинском районе селевые воды разрушили стены домов

В Ала-Букинском районе селевые воды разрушили стены домов и затопили строения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, затопило также 200 метров внутрихозяйственной дороги. «Кроме этого, в селе Чет-Жангак грязекаменная масса заполнила сетеотводной канал Сарым-Салык, разрушился мост. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС перенаправили русло селевого потока, расчистили три жилых дома и переселили к родственникам жителей двух домов, у которых разрушились стены. Ликвидацию последствий продолжают», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159788/
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