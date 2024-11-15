В Джалал-Абаде задержаны бывшие и действующие чиновники. Подозревают в коррупции

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области правоохранители задержали бывших и действующих чиновников, подозреваемых в коррупции, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники 4-го управления ГУУР МВД выявили факт вывода из государственной собственности 1,2 гектара земельного участка в Ала-Букинском районе.

«Земельный участок, расположенный на территории Ала-Букинского айыльного округа, предназначен под строительство социальных объектов. На этом месте размещался автовокзал. После 2004 года в течение нескольких лет отдельные ответственные работники айыльного округа в сговоре с должностными лицами Ала-Букинского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно вывели из государственной собственности вышеуказанный земельный участок. Двухэтажное здание автовокзала незаконно перешло в частную собственность. Тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по статье «Коррупция» УК КР. Задержаны бывшие руководители Ала-Букинского айыл окмоту и бывшие должностные лица районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Среди них есть и действующие местные чиновники. Всего задержано шесть человек, которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие продолжается.