Общество

В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей

Фото МЧС КР

В Кыргызстане продолжается миссия Всемирного банка, посвященная обзору хода реализации проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов Кыргызской Республики» KG RESILAND. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

В рамках инициативы планируется реконструкция 21 участка, подверженного воздействию селевых и паводковых процессов. Реализация мероприятий позволит защитить свыше 4 тысяч домохозяйств и более 5,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Представители Всемирного банка со специалистами МЧС КР и проектировщиками посетили Джалал-Абадскую область. Делегация побывала на участках в Базар-Коргонском и Сузакском районах, где высокий риск схода селевых потоков. 

Во время выезда обсуждались вопросы подготовки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, оценивалось состояние дамб и берегоукрепительных сооружений. Эксперты обсудили план предстоящих инженерных работ, направленных на защиту населения от природных угроз.
