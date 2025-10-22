В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей

В Кыргызстане продолжается миссия Всемирного банка, посвященная обзору хода реализации проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов Кыргызской Республики» KG RESILAND. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
В рамках инициативы планируется реконструкция 21 участка, подверженного воздействию селевых и паводковых процессов. Реализация мероприятий позволит защитить свыше 4 тысяч домохозяйств и более 5,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.
Представители Всемирного банка со специалистами МЧС КР и проектировщиками посетили Джалал-Абадскую область. Делегация побывала на участках в Базар-Коргонском и Сузакском районах, где высокий риск схода селевых потоков.