В Ала-Буке начато строительство логистического комплекса для хранения фруктов

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области начато строительство логистического хранилища, предназначенного для хранения фруктов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Новый объект, рассчитанный на 400 тонн, возводится частным предпринимателем при поддержке государства. Общий объем инвестиций составляет 9 миллионов сомов.

После ввода в эксплуатацию в хранилище будут размещаться местные фрукты, такие как вишня, яблоки, сливы. Это создаст дополнительные возможности для фермеров региона, позволит сохранить урожай в надлежащем качестве и реализовать его на рынке без потерь.

Согласно плану, объект будет полностью готов к началу сезона 2025 года.