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Происшествия

В Нарыне прошло экстренное совещание по устранению последствий селя

В Нарыне прошло оперативное совещание с участием замминистра МЧС Эделбека Кулматова по ликвидации последствий селя, сошедшего накануне после проливного дождя. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На месте продолжаются активные работы: спасатели очищают дворы затопленных домов, откачивают воду из помещений, убирают грязь и селевые массы. В операции задействованы 49 спасателей МЧС, 28 сотрудников городских служб, 7 единиц спецтехники, включая экскаваторы, ассенизаторы и погрузчики, а также 3 мотопомпы.

По последним данным, стихия затронула 45 домовладений, в двух случаях вода зашла внутрь. Часть жилья застрахована по линии Госстрахования. В населенных пунктах Ак-Коргон и Интернат с жителями ведутся разъяснительные беседы, работает специальная комиссия по оценке ущерба и оформлению помощи.

В МЧС подчеркивают, что мониторинг ситуации продолжается, все обращения граждан принимаются на месте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333786/
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