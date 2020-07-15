Кыргызстанцы пытались вывезти в Казахстан кислородные концентраторы и лекарства

На кыргызско-казахской границе задержаны трое граждан КР, которые пытались вывезти из страны кислородные концентраторы и лекарства. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, нарушителей задержали на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный»​.

Трое граждан Кыргызстана на трех автомобилях направлялись в Казахстан.

В ходе досмотра в машинах обнаружили четыре комплекта кислородных концентраторов, пульсоксиметр и лекарственные препараты (ингавирин, ксарелто).

Отмечается,​ что по постановлению правительства временно вывоз из КР лекарств и медоборудования запрещен.

После составления​ документов водители транспортных средств были задержаны и вместе с грузом переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.