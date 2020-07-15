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Партию парацетамола пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан

На кыргызско-казахской границе задержана партия парацетамола. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, сегодня, 15 июля, пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» совместно с сотрудниками территориального подразделения ГСБЭП пресекли провоз неучтенного груза через государственную границу.

«В пункт пропуска прибыл автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением гражданина Кыргызстана М.А., 1992 года рождения, направлявшийся в Казахстан. В ходе досмотра машины пограничный наряд обнаружил груз — товары медицинского назначения (48 тысяч таблеток парацетамола)», — говорится в сообщении.

Отметим, что постановлением правительства КР из страны временно запрещено вывозить любые лекарства.

После составления документов задержанный и груз переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159608/
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