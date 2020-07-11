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Сотрудникам посольства КР в РФ угрожают и нападают. Начато следствие

В Москве два кыргызстанца напали на сотрудников посольства КР в России. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, Главное управление МВД РФ по Москве начало следственные мероприятия.

«В полиции зарегистрированы два заявления сотрудников посольства по факту нанесения им телесных повреждений во время выполнения ими служебных обязанностей. В отношении гражданина Кыргызстана Б.А. и уроженца страны М.А. ведется следствие для привлечения их к ответственности», — рассказали в посольстве.

Из-за участившихся противоправных действий, угроз, оскорблений и применения насилия в отношении сотрудников посольства со стороны кыргызстанцев, которые обращаются в ведомство для включения в список пассажиров на чартерные рейсы, здание будут усиленно охранять.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159102/
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