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Происшествия

В Чуйской области водитель убегал от погони и врезался в несколько автомобилей

Инспекторы УОБДД Чуйской области задержали водителя, который, убегая от погони, столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 3 июля инспекторы УОБДД несли службу вблизи села Александровка. К ним обратился местный житель. Он заявил, что его сын без его ведома взял у соседа авто Ford Tranzit и уехал на нем.

«У мужчины не было удостоверения, со слов отца, он страдает психическим заболеванием. Когда инспекторы стали преследовать Ford Tranzit, он не подчинился их требованиям, врезался в другой автомобиль и, не останавливаясь, поехал дальше. Инспекторы по рации попросили коллег остановить его. Однако водитель чуть не сбил и их. В итоге нарушителя удалось задержать в Бишкеке. В городе он столкнулся с еще несколькими машинами. Задержанного передали сотрудникам УПСМ, поскольку нарушитель уже был на территории столицы», — рассказали в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158519/
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