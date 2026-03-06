Погоня со стрельбой в Сокулуке: пьяный водитель протаранил две патрульные машины

В Сокулукском районе задержаны трое мужчин после погони с милицией. Один из них, по данным правоохранительных органов, управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и спровоцировал ДТП с патрульными машинами. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По информации милиции, 4 марта 2026 года в 22:42 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о нарушении Правил дорожного движения в селе Ак-Жол возле стационарного поста. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что примерно в 22.20 гражданин К.Ж., управляя автомобилем ВАЗ-2106 белого цвета, вместе с пассажирами М.А. и А.А. двигался по автодороге Бишкек — Манас и грубо нарушал Правила дорожного движения. По данным милиции, водитель находился в состоянии сильного наркотического и алкогольного опьянения.

Сотрудники УОБДД получили по радиосвязи сообщение о том, что водитель создает аварийную ситуацию и не подчиняется законным требованиям милиции. При попытке остановки К.Ж. начал скрываться, после чего началось преследование.

Во время погони автомобиль нарушителя столкнулся с двумя патрульными машинами — Renault Logan и Chevrolet Cobalt, повредив их бамперы. После остановки водитель и пассажиры попытались скрыться, разбежавшись в разные стороны.

Для задержания подозреваемых сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы в воздух. Двое мужчин были задержаны на месте. По данным ГУВД, водитель К.Ж. оказал сопротивление сотруднику милиции, применил насилие, выражался нецензурной бранью и порвал форменную одежду инспектора.

Фото ГУВД

Третий подозреваемый был задержан спустя примерно час.

Согласно результатам наркологического освидетельствования, у водителя и обоих пассажиров выявлено употребление алкоголя и наркотических веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») Уголовного кодекса КР.

Подозреваемые К.Ж., 2002 года рождения, М.А., 1999 года рождения, и А.А., 2001 года рождения, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.