Почти 8 тысяч нарушений ПДД выявили за неделю в Чуйской области

За одну неделю в Чуйской области выявлено 7 тысяч 943 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе областного УОБДД.

С 1 по 8 июня управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области проводило рейд. Среди выявленных нарушений:

— 250 фактов управления транспортным средством без соответствующих документов;

— 80 водителей остановили за езду в нетрезвом состоянии;

— 34 водителя оштрафованы за незаконное тонирование стекол автомобилей;

— 151 протокол составлен за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

— 1 тысячу 879 водителей оштрафовали за превышение установленной скорости;

— 128 водителям составили протокол за создание помех другим машинам и несоблюдение дорожных знаков.

Кроме того, на штрафстоянки за этот период водворено 336 авто. УОБДД Чуйской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.