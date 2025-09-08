Ночная погоня в Бишкеке: молодые водители попытались скрыться от патруля

В ночь на 7 сентября в Бишкеке патруль остановил для проверки группу молодых водителей. Вместо того чтобы подчиниться, они попытались скрыться с места и устроили погоню по ночным улицам города.

По информации УПСМ, нарушителей удалось догнать, несмотря на их попытки ускользнуть. Как отмечают очевидцы, во время погони водители и пассажиры машины снимали происходящее на видео.

Поступок молодых людей вызвал возмущение среди кыргызстанцев, которые осудили это как рискованное поведение за рулем, так и пренебрежение законами дорожного движения. Несколько раз они проехали на запрещающий знак светофора.

Автомобиль нарушителей эвакуирован на штрафстоянку, а водители получили административный штраф.

В УПСМ напоминают, что подобное поведение представляет серьезную угрозу безопасности на дорогах и будет строго наказываться.