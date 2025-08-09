В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные

Сегодня примерно в 14.40 в Боомском ущелье произошло чрезвычайное происшествие — у возвращавшегося из Иссык-Кульской области маршрутного такси прямо во время движения отказал двигатель.

Как сообщили в УОБДД Чуйской области, в результате пассажиры оказались заперты внутри салона.

Им помогли сотрудники ведомства — они эвакуировали пассажиров, разместили их в патрульных автомобилях, оказали первую медицинскую помощь на месте и после этого доставили их в Кемин.

Там пассажиров пересадили в другое маршрутное такси, и они продолжили свой путь.