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Происшествия
Сюжет: Крупные взятки

В Ноокате милицейского начальника задержали со взяткой 80 тысяч сомов

В Ноокатском районе начальник отдела следственной службы ОВД задержан при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее в СВР МВД обратился гражданин Т.А., который просил принять меры в отношении сотрудника ОВД, вымогавшего у него деньги за положительное решение досудебного производства.

«Установлено, что начальник отдела следственной службы ОВД Ноокатского района способствует реализации соглашения о получении взятки в размере 80 тысяч сомов за положительное решение вопроса. 2 июля в своем служебном кабинете при получении 50 тысяч сомов с поличным задержан исполняющий обязанности заместителя начальника ОВД майор милиции С.А., он же является начальником следственной службы ОВД. Расследование ведет ГСБЭП», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158173/
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