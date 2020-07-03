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Происшествия

В Джалал-Абаде члены ОПГ вывезли бизнесмена в безлюдное место и избили

В Чуйской области задержаны члены ОПГ, подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, вечером 26 июня в городе Аксы трое неизвестных мужчин посадили местного жителя в автомашину «Тойота», вывезли в безлюдное место и избили его.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Позже выяснилось, что причастные к избиению пытались скрыться, они выехали в сторону Чуйской области. Милиционеры организовали преследование.

В результате на территории Жайылского района Чуйской области двое подозреваемых задержаны. Один из них — житель Аксыйского района М.А., 1983 года рождения, ранее судим, состоит на оперативном учете как член одной из ОПГ, имеет криминальный статус «положенец».

Второй — житель города Таш-Комура, также ранее судимый Т.М., 1991 года рождения. Оба задержанных водворены в ИВС.

В машине, принадлежащей подозреваемым, обнаружен незарегистрированный пистолет неустановленного образца.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158170/
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