Житель Кара-Суу хранил оружие, утерянное во время июньских событий 2010 года

В Кара-Суйском районе Ошской области милиция изъяла оружие и боеприпасы, утерянные во время июньских событий 2010 года. Об этом сообщили в УВД региона.

Ранее милиционеры получили информацию о незаконном хранении оружия жителем села Мады. В этот же день мужчина добровольно передал правоохранителям автомат АК-74 с двумя магазинами.

«В сарае другого жителя района нашли два магазина и 51 патрон от автоматов АК-74, АКС-74У. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы. Сейчас уточняется, какой войсковой части принадлежат изъятое оружие и боеприпасы», — сообщили в УВД.