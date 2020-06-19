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Происшествия

Кыргызстанец пытался вывезти в Узбекистан кондиционеры контрабандой

Пограничники Айдаркенского погранотряда пресекли попытку незаконного провоза контрабандного груза. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что неподалеку от села Көк-Талаа Кадамджайского района Баткенской области пограничники задержали гражданина Кыргызстана. Он на автомашине Daewoo-Damas пытался вывезти из Кыргызстана в Узбекистан кондиционеры без разрешительных документов.

«Общая стоимость задержанного груза составила более 135 тысяч сомов. После составления документов задержанный и груз переданы сотрудникам территориального подразделения Гостаможенной службы для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156654/
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