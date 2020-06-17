13:36
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Происшествия

У бишкекчанина обманным путем забрали экскаватор стоимостью $80 тысяч

В Бишкеке у мужчины обманным путем забрали экскаватор стоимостью $80 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 21 сентября в милицию обратился житель столицы. Он заявил, что малознакомый мужчина 5 апреля, войдя в доверие, обманом завладел экскаватором САТ 0345 и скрылся.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество».

«В результате следственных мероприятий задержан подозреваемый, 1980 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека», — говорится в сообщении.

пресс-службы УВД Свердловского района
Фото пресс-службы УВД Свердловского района
Граждан, пострадавших от преступных действий указанного злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, милиция просит сообщить по номерам: 0559939990, 0705310931, 0312432815 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156352/
просмотров: 555
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области задержали подозреваемых в разбойных нападениях
В Бишкеке суд признал законным задержание участниц женского марша
Мошенники обещали кыргызстанцам возвращение на родину. Обманули
За вымогательство задержаны инспекторы Агентства весогабаритного контроля
Продажа радиочастот. Экс-главу Госагентства связи оставили под стражей
Водитель, протаранивший охранную будку, пытался скрыться. Его задержали
Правозащитник Камиль Рузиев объявил голодовку
Коррупция в Госагентстве связи. Задержанных сотрудников ГКНБ водворили в СИЗО-1
С блогером из Таласа провели профилактическую беседу и отпустили домой
Кыргызстанца задержали и доставили на допрос из-за публикаций в Facebook
Популярные новости
Ограбление банка в&nbsp;Бишкеке. Милиция сообщила подробности Ограбление банка в Бишкеке. Милиция сообщила подробности
Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в&nbsp;мошенничестве Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в мошенничестве
В&nbsp;интернет выложили видео ограбления &laquo;Керемет Банка&raquo; В интернет выложили видео ограбления «Керемет Банка»
В&nbsp;Бишкеке взорвалась точка быстрого питания В Бишкеке взорвалась точка быстрого питания
Бизнес
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
17 июня, среда
13:30
Виновников драки суд отпустил под домашний арест. Пострадавшие возмущены Виновников драки суд отпустил под домашний арест. Постр...
13:15
105 депутатов за. Парламент утвердил новое правительство
13:14
Не надо продолжать курс бывшего премьера. Просьба депутата к Кубатбеку Боронову
13:10
Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест
12:56
Кубанычбек Кулматов: Ложь и фальсификации стали рычагами гособвинения