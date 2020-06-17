У бишкекчанина обманным путем забрали экскаватор стоимостью $80 тысяч

В Бишкеке у мужчины обманным путем забрали экскаватор стоимостью $80 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 21 сентября в милицию обратился житель столицы. Он заявил, что малознакомый мужчина 5 апреля, войдя в доверие, обманом завладел экскаватором САТ 0345 и скрылся.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество».

«В результате следственных мероприятий задержан подозреваемый, 1980 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы УВД Свердловского района

Граждан, пострадавших от преступных действий указанного злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, милиция просит сообщить по номерам: 0559939990, 0705310931, 0312432815 и 102.