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Происшествия

В Кыргызстане пресечен крупный ввоз шкур норки и ондатры — более 50 тысяч

В Кыргызстане пресекли крупный ввоз шкур норки и ондатры. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, сотрудники Финансовой полиции в составе мобильной группы на КПП «Ак-Тилек» задержали грузовую машину марки Scania с хозяйственными товарами без соответствующих сопроводительных документов.

При осмотре в грузовом отсеке обнаружили мешки с 50 тысячами шкур животных.

Сумма ущерба — около 500 миллионов сомов.

По данным Госагентства охраны окружающей среды, обнаруженные шкуры животных превышают численность всех ондатр в Кыргызстане (популяция — более 19 тысяч).

Ведется досудебное производство.

В Финполе напомнили, что сумма причиненного ущерба за одну ондатру составляет 3 тысячи сомов, если осуществлен незаконный ввоз, вывоз, содержание или переработка со стороны иностранного гражданина, сумма иска увеличивается втрое за каждую голову.

За шкуру норки сумма иска для гражданина Кыргызстана 6 тысяч сомов и 18 тысяч сомов — для иностранца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156235/
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