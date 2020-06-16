В Кыргызстане пресекли крупный ввоз шкур норки и ондатры. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, сотрудники Финансовой полиции в составе мобильной группы на КПП «Ак-Тилек» задержали грузовую машину марки Scania с хозяйственными товарами без соответствующих сопроводительных документов.

При осмотре в грузовом отсеке обнаружили мешки с 50 тысячами шкур животных.





Сумма ущерба — около 500 миллионов сомов.

По данным Госагентства охраны окружающей среды, обнаруженные шкуры животных превышают численность всех ондатр в Кыргызстане (популяция — более 19 тысяч).

Ведется досудебное производство.

В Финполе напомнили, что сумма причиненного ущерба за одну ондатру составляет 3 тысячи сомов, если осуществлен незаконный ввоз, вывоз, содержание или переработка со стороны иностранного гражданина, сумма иска увеличивается втрое за каждую голову.

За шкуру норки сумма иска для гражданина Кыргызстана 6 тысяч сомов и 18 тысяч сомов — для иностранца.