18:58
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Происшествия

ГКНБ задержал бывшего гендиректора ГП «Кыргыз темир жолу»

В Бишкеке задержали бывшего директора государственного предприятия «Кыргыз темир жолу». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
Трех сотрудников «Кыргыз темир жолу» подозревают в мошенничестве. Их задержали

По его данным, сейчас идет досудебное производство по фактам коррупции и хищения в особо крупном размере в отношении ряда руководителей и ответственных лиц госпредприятия.

«Как установило следствие, бывший генеральный директор госпредприятия А.К.А. в сговоре с руководителями филиалов, а также с предпринимателем А.А.А. создал устойчивую преступную группу по извлечению теневых доходов при организации госзакупок с привлечением подконтрольных поставщиков. В целях реализации преступных намерений А.К.А. необоснованно завысил ежегодный бюджет, предусмотренный на приобретение товарно-материальных ценностей до 1,5 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная схема проведения тендеров ограничивала возможность участия посторонних компаний, тем самым обеспечивала доступ к госзакупкам исключительно подконтрольным фирмам, которые на систематической основе передавали «откаты» в размере от 8 до 15 процентов от суммы заключенного договора.

«В результате коррупционной схемы с ноября 2018 года по апрель 2020-го ежемесячно в теневой кассе госпредприятия аккумулировалось порядка 8-9 миллионов сомов, из которых 50 процентов забирал генеральный директор. Оставшуюся часть распределяли между руководителями высшего и среднего звена», — заявили в ведомстве.

Сумма нанесенного ущерба составила более 22 миллионов сомов. Сегодня бывшего директора ГП «Кыргыз темир жолу» А.К.А. задержали и водворили в ИВС.

Напомним, что со 2 октября 2018 года госпредприятием руководил Канатбек Абдыкеримов. 11 апреля 2020-го он уволился. На его место пришел Василий Дашков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156110/
просмотров: 1282
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат назвала Минтранс самым слабым ведомством страны
В Таласе за вымогательство взятки задержали сотрудника мэрии
Трех сотрудников «Кыргыз темир жолу» подозревают в мошенничестве. Их задержали
Бывшего таможенника Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест
Журналистов «Азаттыка» вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Журналист «Азаттыка» ответил на заявления ГКНБ о взятке от Айеркена Саймаити
ГКНБ: Жакыпбек Байымбетов ушел в отставку по состоянию здоровья
Дело Камиля Рузиева. Правозащитник госпитализирован в больницу
Инициативы Тазабека Икрамова не поддержали коллеги: нарушают Конституцию
ГКНБ: За подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев
Популярные новости
Финпол задержал главу госдирекции автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Финпол задержал главу госдирекции автодороги Бишкек — Ош
В&nbsp;Джалал-Абаде мужчина пытал, бил жену и&nbsp;снимал на&nbsp;видео. Его водворили в&nbsp;ИВС В Джалал-Абаде мужчина пытал, бил жену и снимал на видео. Его водворили в ИВС
Ограбление банка в&nbsp;Бишкеке. Милиция сообщила подробности Ограбление банка в Бишкеке. Милиция сообщила подробности
Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в&nbsp;мошенничестве Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в мошенничестве
Бизнес
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
Шесть причин использовать электронный кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Погасить кредит или пополнить депозит &laquo;Бакай Банка&raquo; можно в&nbsp;приложении MegaPay Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
Получите 1&nbsp;тысячу сомов на&nbsp;баланс при покупке Redmi Note 9/9s в&nbsp;O!Store Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store
15 июня, понедельник
18:44
Семья погибшего от пыток получила 200 тысяч сомов. Милиционеры не наказаны Семья погибшего от пыток получила 200 тысяч сомов. Мили...
18:37
Суд по событиям в Кой-Таше. Ущерб государству составил более 16 миллионов сомов
18:30
16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
В суде по делу о событиях в Кой-Таше зачитали обвинительный акт Карамушкиной
18:07
В Бишкеке в парке «Ынтымак» ликвидировали стихийный торговые точки