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В Баткенской области задержали подозреваемых в разбойных нападениях

В Баткенской области задержали подозреваемых в разбойных нападениях в регионе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По ее данным, на счету группы несколько разбойных нападений на предпринимателей и на частные дома граждан.

В апреле трое неизвестных азиатской внешности, 25-35 лет, в масках и камуфлированных костюмах ночью ворвались в дом в одном из сел Кадамджайского района Баткенской области. Угрожая пистолетом, требовали деньги и ценные вещи. Нападавшие связали хозяев дома и закрыли рты кляпами. 63-летнего владельца дома пытали и избивали, он получил перелом костей конечностей.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.
В конце мая в Кадамджайском районе совершили еще одно такое же преступление: ворвались в частный дом, украли 9 миллионов 500 тысяч сомов и золотые изделия. Факт также зарегистрировали в ЕРПП.

Двух подозреваемых задержали. 26-летний М.У., 27-летний М.Н. придерживаются экстремистских взглядов. При обыске у них изъяли два пистолета, магазин от карабина, нож кустарного производства, камуфлированные костюмы.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156068/
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