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Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса умер еще один человек

В Кыргызстане от коронавируса умер еще один человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, умершему мужчине было 58 лет. Он скончался в Ошской городской больнице.

«Три дня назад мужчине стало плохо, он обратился в частный процедурный кабинет. Его госпитализировали и положили в отделение интенсивной терапии. Он получал лечение, но оно не помогло. Несмотря на реанимационные мероприятия, пациент скончался. Лабораторные анализы показали, что у него был COVID-19», — рассказал Нурболот Усенбаев.

Всего от коронавируса в Кыргызстане умерли 27 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155916/
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