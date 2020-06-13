В Кыргызстане от коронавируса умер еще один человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, умершему мужчине было 58 лет. Он скончался в Ошской городской больнице.

«Три дня назад мужчине стало плохо, он обратился в частный процедурный кабинет. Его госпитализировали и положили в отделение интенсивной терапии. Он получал лечение, но оно не помогло. Несмотря на реанимационные мероприятия, пациент скончался. Лабораторные анализы показали, что у него был COVID-19», — рассказал Нурболот Усенбаев.

Всего от коронавируса в Кыргызстане умерли 27 человек.