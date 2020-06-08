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Происшествия

Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в СИЗО на два месяца

Водителя, протаранившего на авто будку и побившего охранника, водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС

Уточняется, что такое решение принял сегодня Первомайский районный суд. Решением суда 30-летний К.Ч. водворен в следственный изолятор на два месяца.

Напомним, что в Бишкеке пьяный водитель внедорожника врезался в будку охранника и напал на сотрудника службы безопасности. Нарушитель скрылся с места происшествия. Его задержали в Кеминском районе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155267/
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