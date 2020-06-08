В ДТП погиб руководитель аппарата мэрии Таш-Кумыра Темирбек Мырзатаев

В результате ДТП скончался руководитель аппарата мэрии города Таш-Кумыра Темирбек Мырзатаев. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, авария произошла 6 июня примерно в 17.00 в селе Ак-Жол. «Чиновник находился за рулем своего авто, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В салоне находился пассажир — житель села Сокулук Чуйской области, он не получил никаких травм», — отметили в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП. Темирбека Мырзатаева похоронили вчера в селе Аркыт Аксыйского района.